Mercato - Barcelone : Une nouvelle offre XXL pour Lautaro Martinez ?

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu'il préparerait la succession de Luis Suarez, le Barça serait déterminé à recruter Lautaro Martinez. Pour rafler la mise, le club blaugrana s'apprêterait à offrir un chèque d'environ 80M€ en plus de Junior Firpo.

Le Barça pourrait bientôt dégainer pour Lautaro Martinez. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone voudrait plus que jamais se tourner vers le buteur de l'Inter. Alors qu'elle n'aurait pas les ressources nécessaires pour faire péter la clause libératoire de Lautaro Martinez (111M€), la direction blaugrana serait en quête de la formule parfaite pour convaincre les têtes pensantes milanaises. Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , le FC Barcelone aurait peut-être déjà trouvé.

A en croire le journaliste italien, Eric Abidal, qui aurait déjà trouvé un accord à hauteur de 12M€ annuels (plus bonus) avec le clan Lautaro Martinez, serait sur le point de lancer une nouvelle offensive et de proposer un chèque de 80M€ à l'Inter. Mais ce ne serait pas tout, puisque le secrétaire technique du Barça aurait également prévu d'insérer Junior Firpo dans la transaction. Cette offre sera-t-elle du gout de l'Inter ? Affaire à suivre...

