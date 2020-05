Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente à 3M€... à l'ASSE !

Publié le 29 mai 2020 à 9h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif en vue de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille se pencherait sur la situation de Vagner Dias (24 ans), très en vue cette saison en Ligue 2 avec l'AS Nancy-Lorraine où il était prêté par l'ASSE.

Cet été, l'un des objectifs majeurs de l'Olympique de Marseille sera de recruter un renfort offensif. En effet, André Villas-Boas souhaite densifier ce secteur de jeu en vue de la participation du club phocéen à la Ligue des Champions la saison prochaine, d'autant plus que des départs pourraient intervenir en attaque comme celui de Valère Germain. Par conséquent, de premières pistes ont été activées comme celle menant à M'Baye Niang. Un dossier alléchant pour l'OM, mais le Stade Rennais sera gourmand et ne lâchera pas si facilement son attaquant dont le prix serait compris entre 15 et 20M€. Une somme qui semble difficilement atteignable compte tenu des finances marseillaises. Par conséquent, le club phocéen se positionne sur d'autres dossiers.

Vagner Dias dans le viseur de l'OM ?