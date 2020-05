Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal très serein sur ce dossier à 111M€ ?

Publié le 29 mai 2020 à 9h00 par A.D.

Piero Ausilio a très clairement expliqué qu'il fallait payer la clause libératoire de Lautaro Martinez, soit 111M€, pour l'arracher à l'Inter. Malgré tout, le Barça aurait déjà son plan en tête pour ne pas avoir à débourser une telle somme.

Le Barça ne se préoccuperait pas de la dernière sortie de Piero Ausilio. Interrogé par Sky Sport sur la situation de Lautaro Martinez, le directeur sportif de l'Inter a expliqué clairement qu'il fallait payer la clause libératoire de son buteur pour le voir quitter Milan : « En ce qui concerne Lautaro Martinez, il n'y a qu'un seul moyen de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause. Une clause que tout le monde connaît, et qu'il ne sert à rien de cacher. Elle est contraignante car elle comporte à la fois des délais et des engagements à respecter. En attendant, c'est une clause qui expire dans les premiers jours de juillet, donc elle ne va pas durer très longtemps. Et c'est la seule possibilité qui existe de ne pas voir Lautaro loin de l'Inter aujourd'hui » . Malgré tout, le Barça ne l'entendrait pas de cette oreille et aurait bien l'intention de récupérer Lautaro Martinez avoir à payer une somme aussi conséquente (111M€).

Le Barça jouerait la carte de la patience pour Lautaro Martinez