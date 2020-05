Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Neymar est déjà bouclé ?

Publié le 29 mai 2020 à 8h15 par Th.B.

Le FC Barcelone ne semblerait pas lâcher l’affaire pour le retour de Neymar. Cependant, à en croire un journaliste de Mundo Deportivo, le Barça devrait oublier l’attaquant du PSG compte tenu des circonstances actuelles.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne désormais. Depuis le départ surprise de Neymar au PSG à l’été 2017, le FC Barcelone semblerait travailler sur le retour de la star auriverde. En attestent les innombrables appels du pied du club blaugrana que ce soit de la part des joueurs, des dirigeants et même du président Josep Maria Bartomeu. Néanmoins, au vu de la réalité économique actuelle à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, le Barça ne serait pas en mesure de mener à bien une opération supérieure à une centaine de millions d’euros.

Le Barça n’aurait aucune chance de boucler cette opération