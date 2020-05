Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé dans le feuilleton Neymar !

Publié le 29 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré toutes les spéculations de la presse espagnole sur un possible départ de Neymar l’été prochain, l’attaquant brésilien semble bien parti pour rester au PSG cet été.

Passé tout proche d’un départ du PSG alors qu’il souhaitait retourner au FC Barcelone lors du mercato estival 2019, Neymar avait finalement été retenu par Leonardo faute d’offre satisfaisante de la part du club catalan. Ce dossier avait fait couler beaucoup d’encre, et il ne semblait clairement pas enterré ces derniers mois puisque la presse espagnole nommait toujours Neymar parmi les objectifs prioritaires du Barça. Sauf que le Covid-19 est venu totalement relancé l’avenir de la star du PSG…

Neymar ne devrait pas bouger

Comme l’expliquait dernièrement le journaliste de Sport Guillem Balague, le FC Barcelone rêvait bel et bien d’un retour de Neymar cet été, mais l’évolution de la situation financière actuelle avec la crise sanitaire qui a frappé le monde entier ne permettrait plus au club catalan d’envisager une offre digne de ce nom à formuler au PSG. En clair, le Barça ne pourra pas s’offrir Neymar en 2020. Reste à savoir ce qu’il en sera dans un an.