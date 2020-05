Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Claude Puel a essuyé un échec pour ce talent du PSG !

Publié le 29 mai 2020 à 1h15 par T.M.

Ayant visiblement la tête à un départ, Adil Aouchiche se serait notamment entretenu avec l’ASSE. Toutefois, les Verts se seraient heurtés à certaines difficultés financières pour boucler l’arrivée du prodige du PSG.

A 17 ans, Adil Aouchiche pourrait bien ne plus reporter le maillot du PSG. Alors que Leonardo fait tout pour faire signer un premier contrat pro à son prodige, cela ne serait pas vraiment dans son plan de carrière. En effet, le milieu de terrain parisien opterait plutôt pour un départ du Parc des Princes cet été. Selon les informations de ESPN , divulguées ce jeudi, Aouchiche et son entourage estimeraient que quitter le PSG serait la meilleure solution pour lui permettre de progresser. Reste à savoir où il pourrait rebondir. Du coté de l’ASSE, on scruterait avec attention cette belle opportunité d’attirer un joueur prometteur à moindre coût. Néanmoins pour les Verts, l’issue aurait été négative.

L’ASSE refroidie ?