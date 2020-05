Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adil Aouchiche va jouer un vilain tour à Leonardo !

Publié le 28 mai 2020 à 17h45 par T.M.

Malgré les efforts de Leonardo pour lui faire signer un premier contrat pro au PSG, Adil Aouchiche semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

A l’approche du mercato estival, Leonardo voit les dossiers se multiplier sur son bureau. Le directeur sportif du PSG est très occupé et il doit notamment gérer certains cas épineux comme ceux de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. A 17 ans, les deux espoirs parisiens ont montré de belles choses cette saison quand Thomas Tuchel a fait appel à eux. L’avenir du PSG pourraient donc s’écrire avec Kouassi et Aouchiche, mais cela n’en prendrait pas forcément le chemin. En effet, alors que Leonardo se démène pour faire signer un premier contrat pro aux des espoirs, cela parait très compliqué et ils pourraient par conséquent partir dans les prochaines semaines. Pour le clan Aouchiche, cela serait même la meilleure solution.

Un départ privilégié ?