Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à faire de l’ombre à Leonardo dans ce dossier à 25M€ ?

Publié le 28 mai 2020 à 20h15 par La rédaction

Sur les tablettes du Paris-Saint-Germain dans le but de préparer la succession de Thiago Silva, Kristoffer Ajer pourrait rejoindre d’autres grosses écuries ! Les dirigeants du Celtic Glasgow s’en frotteraient déjà les mains.

Le prochain mercato estival du Paris-Saint-Germain risque d’être très mouvementé. En plus de chercher un latéral gauche dans le but de pallier le départ de Layvin Kurzawa et pour titiller Juan Bernat, Leonardo serait activement à la recherche d’un défenseur central afin de préparer la succession de Thiago Silva. Même si une offre de prolongation serait sur la table du capitaine brésilien comme vous l'avait annoncé le10sport.com le 15 avril dernier, rien n'est encore acté. Mieux vaut prévenir que guérir et le directeur sportif du PSG se serait déjà positionné sur son éventuel remplaçant.

Le Real Madrid aussi dans le coup !