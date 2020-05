Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Abidal dans le dossier Werner ?

Publié le 29 mai 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Malgré un intérêt concret de Jürgen Klopp concernant Timo Werner, Liverpool aurait finalement fait une croix sur l’avant-centre du RB Leipzig. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone.

D’après les informations du 10sport.com, parues le 19 mai, Jürgen Klopp a pris la peine de prendre son téléphone afin de s'entretenir avec Timo Werner. Plusieurs appels de la part de l'entraîneur de Liverpool dans le but de présenter son projet à l'attaquant du RB Leipzig. La concurrence s'annonce rude puisque Barcelone, le Real Madrid, la Juventus, l'Inter Milan et le Bayern Munich s'intéresseraient également à Werner. Ce dernier, grand artisan de la belle saison de Leipzig, dispose donc de plusieurs prétendants de choix en vue du mercato estival. Oliver Mintzlaff, directeur sportif de la formation de Bundesliga, prévient d'ailleurs les courtisans : « Timo Werner ? Cela ne coûtera pas moins cher. Nous ne vendrons pas un joueur en dessous de sa valeur s'il est sous contrat pour plus d'un an ». Des déclarations qui ne font pas les affaires de Liverpool.

Liverpool aurait renoncé à Timo Werner