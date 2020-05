Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a les cartes en main pour l’avenir d’Odegaard !

Publié le 30 mai 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane serait un acteur important pour le grand retour de Martin Odegaard, prêté par les Merengue à la Real Sociedad jusqu’en 2021.

Auteur d’une saison pleine avec la Real Sociedad, Martin Odegaard marque des points auprès des dirigeants du Real Madrid. Les Merengue songeraient à rapatrier l’international norvégien dès le mercato estival, alors que son prêt au Pays Basque se termine l’an prochain. La presse ibérique expliquait récemment que l’éventuel départ de Luka Modric serait décisif concernant le grand retour d’Odegaard à Madrid. Le milieu de 21 ans pourrait donc redevenir un membre à part entière de l’effectif de Zinedine Zidane d’ici quelques semaines. Et le technicien tricolore aurait intégré la situation d’Odegaard.

Odegaard prêt à rester à la Real Sociedad dans un cas bien précis ?