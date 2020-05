Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros couac pour le Barça pour Lautaro Martinez ?

Publié le 29 mai 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone tente de recruter Lautaro Martinez, le nom d’Arturo Vidal est souvent évoqué comme possible monnaie d’échange dans la transaction. Néanmoins, par le biais de son directeur sportif, l'Inter a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée par le profil du Chilien.

Le FC Barcelone travaille d’arrache-pied pour conclure le dossier Lautaro Martinez, mais les négociations avec l’Inter Milan sont difficiles. Le Barça qui ne serait pas en mesure de pouvoir payer la clause libératoire de l’attaquant Argentin fixée à 111M€, tenterait de réduire le montant du transfert en incluant des joueurs dans la transaction. Parmi les noms évoqués figure celui d'Arturo Vidal.

L’Inter pour le moment pas intéressée par Vidal