Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme retournement de situation pour Arturo Vidal ?

Publié le 24 mai 2020 à 17h00 par La rédaction

Annoncé du côté de l’Italie, le milieu international chilien du FC Barcelone Arturo Vidal pourrait finalement rester encore une saison de plus au Barça, alors que son contrat se termine en juin 2021.

L’avenir d’Arturo Vidal semble s’écrire du côté du FC Barcelone la saison prochaine. Annoncé sur les tablettes de la Juventus et de l’Inter Milan pour la saison prochaine, l’international chilien pourrait finalement rester au Barça la saison prochaine. Vidal, qui est en fin de contrat en juin 2021, aurait pu être poussé vers la sortie afin que le Barça ne perde pas d’argent dans ce dossier, mais le joueur pourrait décider de rester en raison des difficultés rencontrées avec les clubs italiens dans les négociations…

La Juve pas intéressée, ça coince à l’Inter