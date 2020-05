Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani voit une porte de sortie se fermer !

Publié le 29 mai 2020 à 18h15 par Th.B.

À l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sport, Piero Ausilio a évoqué plusieurs sujets chauds qui entourent l’actualité de l’Inter. Le directeur sportif nerazzurri s’est penché sur le cas Edinson Cavani, sur le point de quitter le PSG. Mais l’Uruguayen ne devrait pas rejoindre l’Inter.

Quel avenir pour Edinson Cavani ? El Matador est contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin du mois de juin. Et à en croire les dernières informations circulant dans la presse, l’international uruguayen ne semblerait pas être en passe de se rapprocher d’un accord pour une prolongation de contrat, puisqu’aucune discussion avec la direction sportive du PSG n’aurait eu lieu. Un départ pour l’Inter est évoqué avec insistance ces derniers jours. Néanmoins, le directeur sportif du club nerazzurri a tenu à remettre les choses au clair au sujet du supposé intérêt de l’Inter pour Cavani.

« Ce n'est pas Cavani que nous avons en tête »