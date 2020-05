Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce retentissante sur Lautaro Martinez !

Publié le 29 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez est la cible prioritaire du FC Barcelone. Toutefois, le directeur sportif du club italien a indiqué que le club n’était d'ailleurs pas pressé de le vendre !

Alors que le FC Barcelone aurait coché le nom de Lautaro Martinez pour être sa recrue phare du prochain mercato estival, le club catalan tarde à trouver un terrain d’entente avec l’Inter Milan. Les dirigeants du club catalan ne souhaiteraient effectivement pas s’aligner avec les 111M€ demandés par les Nerazzurri pour laisser partir l’international argentin. Lautaro semble bien parti pour porter les couleurs de l’Inter Milan une saison de plus. Pour le directeur sportif du club, il n’y a d’ailleurs aucune urgence.

« Il n'y a pas d'urgence à le vendre »