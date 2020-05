Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La priorité d'Eyraud pour remplacer Zubizarreta, c'est lui

Publié le 29 mai 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

C'est l'urgence du moment à l'Olympique de Marseille. Jacques-Henri Eyraud cherche effectivement à recruter un nouveau dirigeant afin de remplacer Andoni Zubizarreta. Et ces dernières heures, le nom d'Olivier Pickeu revient avec insistance du côté de la cité phocéenne.

L'OM n'a plus de temps à perdre. A l'aube d'un mercato qui s'annonce crucial pour le club phocéen, qui va à la fois devoir vendre afin de renflouer ses caisses, mais également se renforcer pour faire bonne figure en Ligue des Champions, les Olympiens ont perdu leur directeur sportif, Andoni Zubizarreta, démis de ses fonctions il y a deux semaines. Bien que l'OM n'ait toujours pas de chef de son recrutement pour le moment, Jacques-Henri Eyraud peaufine ses recherches et a récemment annoncé vouloir recruter un head of football aux fonctions élargies par rapport à celles qu'avait Andoni Zubizarreta. « Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés », confiait le président de l'OM ces derniers jours. Un profil semble se dégager.

Contacts initiés avec Pickeu

En effet, la candidature d'Olivier Pickeu prend de l'ampleur sur la Canebière. Jeudi, le Courrier de l'Ouest révélait ainsi une première prise de contact entre l'OM et l'ancien manager général d'Angers par le biais de Basile Boli, ambassadeur du club phocéen. Et ce vendredi, L'Equipe et La Provence ont confirmé que Jacques-Henri Eyraud avait initié des contacts avec Olivier Pickeu dont le profil plaît à Marseille. Libre depuis son licenciement d'Angers pour fautes graves au mois d'avril, le dirigeant de 50 ans est également dans le viseur de l'AS Monaco qui cherche aussi un patron pour son recrutement. Toutefois, l'omniprésence du vice-président monégasque Oleg Petrov pourrait refroidir Olivier Pickeu qui aurait en revanche les pleins pouvoirs dans le domaine sportif à l'OM puisque Jacques-Henri Eyraud souhaite se mettre en retrait et confier tous ce secteur à un nouvel homme. Et la perspective de rejoindre le projet d'un club engagé en Ligue des Champions est clairement un plus non négligeable pour un dirigeant dont le profil semble parfaitement coller à la recherche olympienne.

Le profil parfait pour la phase de 2 du projet McCourt