Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de taille se confirme pour Alex Telles...

Publié le 29 mai 2020 à 23h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait rencontrer quelques difficultés dans la course à Alex Telles, latéral gauche du FC Porto.

Avec Layvin Kurzawa qui se dirige vers un départ, Leonardo est à la recherche d’un latéral gauche. Ainsi, en Italie on assure qu’il lorgnerait toujours Mattia De Sciglio, mais également Alex Sandro, de la Juventus. Au Portugal, par contre, on a récemment annoncé un accord avec Alex Telles. Selon nos informations des négociations seraient effectivement en cours pour le joueur du FC Porto, mais aucun accord n’a été trouvé actuellement. Les choses pourraient d’ailleurs se compliquer, avec la concurrence de Chelsea.

Chelsea pourrait boucler Alex Telles, grâce à la Juventus