Mercato - PSG : La tendance se confirme sérieusement pour Alex Telles !

Publié le 28 mai 2020 à 18h15 par A.M.

Bien qu'Alex Telles semble être la priorité du Paris Saint-Germain au poste de latéral gauche pour cet été, pour le moment, il n'existe aucun accord avec le FC Porto, comme révélé par le10sport.com et confirmé par plusieurs médias.

En quête d'un nouveau latéral gauche cet été afin de remplacer Layvin Kurzawa dont le contrat arrive à échéance, le PSG s'active pour recruter Alex Telles. A tel point qu'A Bola a évoqué un accord entre toutes les parties au sujet d'un transfert à 25M€. Une information que le10sport.com a été en mesure de vous démentir dans la foulée. Bien que les discussions soient très avancées entre Leonardo et le FC Porto, il n'existe pour le moment aucun accord. Jorge Nuno Pinto da Costa, président du club portugais a d'ailleurs confirmé la tendance : « Telles ? Il faut poser la question à A Bola, ils sont au courant de tout apparemment. Moi, je ne sais rien du tout. »

Toujours pas d'accord pour Alex Telles