Mercato - ASSE : Claude Puel affiche ses ambitions pour sa nouvelle recrue !

Publié le 29 mai 2020 à 3h45 par A.M.

Comme attendu, Jean-Philippe Krasso (22 ans) s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne. Un choix que commente Claude Puel.

Le 27 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité l'intérêt de Claude Puel pour Jean-Philippe Krasso (22 ans). Et ce jeudi, l'ASSE a officialisé l'arrivée libre de l'attaquant d'Epinal qui sera effective à partir du 1er juillet prochain. Le nouvel attaquant des Verts avait tapé dans l’œil de Claude Puel par ses prestations en Coupe de France, compétition durant laquelle il avait inscrit huit buts. Et visiblement l'entraîneur stéphanois est ravi de pouvoir compter sur son nouvel attaquant.

Puel très heureux de l'arrivée de Krasso