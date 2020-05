Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort du nouvel attaquant de Claude Puel !

Publié le 28 mai 2020 à 17h15 par A.M.

Première recrue estivale de l'ASSE, Jean-Philippe Krasso (22 ans) a affiché sa fierté de rejoindre « un club de la dimension de l'AS Saint-Étienne ».

Le 27 avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité l'intérêt de l'AS Saint-Etienne pour l'attaquant d'Epinal Jean-Philippe Krasso (22 ans). Et ce jeudi, l'ASSE a officialisé l'arrivée d'une des révélations de la Coupe de France, compétition durant laquelle il a inscrit huit buts, dont un contre les Verts. En fin de contrat, l'attaquant de 22 ans arrive libre à l'ASSE où il s'est engagé jusqu'en juin 2023. Un recrutement qui s'inscrit dans la stratégie de rajeunissement de l'effectif stéphanois lancée par Claude Puel. Et visiblement, Jean-Philippe Krasso a hâte d'étrenner ses nouvelles couleurs.

«J'ai hâte de débuter»