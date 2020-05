Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sur le point de boucler un premier renfort ?

Publié le 27 mai 2020 à 19h00 par B.C.

Annoncé proche de l'ASSE ces derniers jours, Jean-Philippe Krasso devrait s'engager dans les prochaines heures en faveur du club stéphanois.

Comme le 10 Sport vous l'avait expliqué il y a plusieurs semaines, Claude Puel compte rajeunir son effectif durant le mercato estival. Plusieurs cadres de l'AS Saint-Étienne pourraient donc s'en aller, tandis que de jeunes espoirs sont attendus du côté de Geoffroy-Guichard, à l'instar de Saïd Arab (19 ans) et Jean-Philippe Krasso (22 ans) selon nos informations. L'entraîneur stéphanois a repéré l’avant-centre franco-ivoirien lors du match opposant l'ASSE à Épinal en quart de finale de la Coupe de France et fait depuis le forcing pour tenter de s'attacher ses services, et il serait proche d'obtenir gain de cause.

Une première recrue pour Claude Puel