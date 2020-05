Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau coup de froid pour la vente de l'OM !

Publié le 29 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Bien que la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse de faire parler ces dernières semaines, Sacha Tavolieri assure que Frank McCourt ne vendra pas l'OM tout de suite.

C'est un feuilleton qui tient en haleine les fans de l'Olympique de Marseille depuis quelques semaines. En effet, depuis l'information de TMW révélant des contacts entre Frank McCourt et le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal, la vente de l'OM ne cesse d'être commentée. Toutefois, il est difficile d'y voir clair entre les démentis de la direction olympienne et les informations selon lesquelles le club est en vente. Intervenant régulier sur RMC Sport , Sacha Tavolieri fait le point.

«Le club peut être vendu mais pas maintenant»