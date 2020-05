Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien du PSG toujours envisagé par Eyraud ?

Publié le 29 mai 2020 à 22h30 par La rédaction

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille est en quête d'un nouveau directeur sportif. Et le club phocéen penserait toujours à... Antero Henrique !

Le 14 mai dernier, Andoni Zubizarreta quittait officiellement l’Olympique de Marseille après des semaines de spéculations sur son avenir incertain au club. Directeur sportif du club phocéen depuis octobre 2016, l'ancien gardien espagnol devra donc être remplacé très rapidement par la direction phocéenne. D’ailleurs, d'après les informations de L'Equipe ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud aurait contacté Olivier Pickeu, ancien directeur général du club d’Angers. Toutefois, l’OM pourrait aussi se pencher sur une autre piste.

Antero Henrique toujours envisagé par l’OM ?