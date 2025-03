Nouvelle star à l’OM, il bat le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au cours du mercato hivernal, Amine Gouiri réalise un bon début de parcours du côté de l’OM. Auteur de débuts réussis, l’international Algérien a même été élu joueur du mois de février en Ligue 1. Alors que le Classique approche à grands pas, l’attaquant marseillais a devancé Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé (PSG).

Une maigre consolation. Ce samedi soir, l’OM ne s’est pas rassuré de la meilleure des façons. Le club phocéen, qui restait sur un succès intéressant (2-0) face à Nantes, n’a pas confirmé son regain de forme à domicile. Dominateurs, les hommes de Roberto De Zerbi ont buté sur un grand Mathew Ryan et se sont inclinés en fin de match face au RC Lens (0-1).

Amine Gouiri, joueur du mois de février

Menacé par l’OGC Nice pour la deuxième place du championnat, l’OM se met surtout dans une position délicate avant de se déplacer du côté du Parc des Princes dimanche prochain pour le second Classique de la saison. Pour ce match tant attendu, Marseille pourra compter sur sa recrue hivernale Amine Gouiri, qui vient tout juste d’être élu joueur du mois de février par l’UNFP.

𝐎𝐧𝐞, Two & Three … ✨



𝟏 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞́𝐞 𝐔𝐍𝐅𝐏 𝐝𝐮 𝐉𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐢𝐬, 2 buts et 3 passes décisives en février pour bien débuter avec le club phocéen 🔵⚪️



Félicitations Amine 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/TxCytYDAwx — UNFP (@UNFP) March 9, 2025

L’attaquant de l’OM devance deux stars du PSG

L’attaquant algérien a devancé les deux joueurs du PSG Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé pour s’octroyer cette belle distinction individuelle. Avec trois buts et trois passes décisives en six matchs, Amine Gouiri réalise de très bons débuts à l’OM, et devra continuer sur sa lancée.