Mercato - ASSE : Un joueur poussé vers la sortie par une pépite du PSG ?

Publié le 30 mai 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Alors que l’ASSE aurait prévu de régler la prime à la signature désirée par Adil Aouchiche (4M€), l’arrivée de la pépite du PSG provoquerait le départ de Ryad Boudebouz.

Tous les chemins mèneraient à l’ASSE pour Adil Aouchiche. La pépite du PSG, toujours sans nouvelle de son premier contrat professionnel avec les Parisiens, se serait donc rendu à Saint-Etienne afin de visiter les installations du club sans passer ses premiers est médicaux ou de signer des papiers. Rien n’est bouclé concernant le renfort d’Aouchiche au sein de l’effectif de Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE étant tombé sous son charme. Des informations qui viennent confirmer la récente exclusivité du 10sport.com, tout en précisant qu'Aouchiche demanderait une prime à a signature. Un renfort qui ne ferait pas les affaires de Ryad Boudebouz.

L’arrivée d’Aouchiche, synonyme de transfert pour Boudebouz ?