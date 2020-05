Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - Barcelone : De nouvelles révélations dans le dossier Coutinho - Arsenal !

Publié le 27 mai 2020 à 8h30 par Alexis Bernard

Suite aux révélations du 10 Sport au sujet d’un intérêt d’Arsenal pour Philippe Coutinho, nous sommes en mesure d’apporter de nouveaux éléments au dossier.

Arsenal rêve de Philippe Coutinho. Mikel Arteta voit parfaitement le Brésilien devenir le maître à jouer des Gunners et comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité (confirmé ensuite par Sport et SkySports ), les dirigeants anglais ont entamé des discussions avec son entourage, et notamment son agent, Kia Joorabchian. Un échange qui date du début du mois de mai. Mais ce n’était pas le premier rendez-vous de ce dossier…

Arsenal travaille sur Coutinho depuis l’hiver dernier !

Selon nos informations, Arsenal pense à Philippe Coutinho depuis plusieurs mois maintenant. Et les premiers échanges entre les Gunners et l’agent du Brésilien remonteraient à la fin d’année 2019 ! Une prise de contact pour ouvrir le dossier et envisager toutes les éventualités pour l’été à venir. Une piste plus que sérieuse pour Arsenal, qui doit maintenant trouver la meilleure option pour faire de ce rêve une réalité. Pas simple, avec les données économiques d’une telle opération. Mais les dirigeants de Mikel Arteta sont à pied d’œuvre pour tenter de faire la différence. Attention toutefois à Chelsea, également très chaud sur Coutinho. Et les Blues semblent avoir plus de moyens financiers pour boucler un deal éventuel. De son côté, Barcelone est vendeur et semble même à l’écoute pour un prix très éloigné des 145 millions d’euros dépensés à l’hiver 2018 pour le signer…