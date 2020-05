Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux cracks du Barça impliqués dans le deal Pjanic ?

Publié le 30 mai 2020 à 17h00 par A.D.

Alors qu'Arthur Melo ne voudrait pas faire ses valises, le Barça et la Juventus seraient en quête de nouvelles contreparties pour débloquer le dossier Miralem Pjanic. Des pépites du FC Barcelone, tels qu'Ansu Fati ou Trincao, pourraient finalement être insérées dans la transaction.

Ansu Fati pourrait être la clé du dossier Pjanic. Pour apporter du sang neuf à son milieu de terrain, le FC Barcelone voudrait miser sur Miralem Pjanic. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le Barça n'aurait pas les moyens de payer le transfert du Bosnien et serait dans l'obligation de négocier un échange avec la Juventus. Pour laisser filer Miralem Pjanic vers Barcelone, les Bianconeri réclameraient Arthur Melo, mais ce dernier fermerait la porte à un départ. Pour parvenir à un accord, le Barça et la Juventus seraient en quête d'un plan B.

Ansu Fati et Trincao au cœur des débats pour Miralem Pjanic ?