Mercato - PSG : L'avenir de Tonali directement lié à... Mauro Icardi ?

Publié le 30 mai 2020 à 19h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, l'Inter est proche de boucler le transfert de Sandro Tonali. Les Nerazzurri compteraient financer ce transfert grâce au départ de Mauro Icardi vers le PSG.

L'Inter voudrait utiliser Mauro Icardi pour Sandro Tonali. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, le milieu de terrain de Brescia se rapproche dangereusement de la ville de Milan. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, l'Inter est en excellente posture en ce qui concerne Sandro Tonali. Selon nos informations du 16 mai, Antonio Conte a presque bouclé le transfert de la pépite italienne. Et Mauro Icardi pourrait aider le coach des Nerazzurri à financer l'opération.

Le transfert de Tonali financé grâce à Icardi ?