Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un dossier brûlant pour 50M€!

Publié le 30 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 30 mai 2020 à 8h19

Après de longues négociations avec l'Inter Milan afin d'obtenir un rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi, Leonardo aurait enfin trouvé un accord pour boucler le transfert définitif de l'attaquant argentin.

Ces derniers jours, Leonardo est très occupé par le feuilleton Mauro Icardi. En effet, alors que l'attaquant argentin a été prêté il y a un an avec une option d'achat avoisinant les 70M€, le directeur sportif du PSG négocie avec l'Inter Milan afin de revoir ce prix à la baisse. Et pour cause, avec la crise sanitaire, les finances des clubs ont été impactées et le marché est bouleversé. Conscient de cette situation et profitant du fait que les Nerazzurri n'ont aucune intention de voir revenir Mauro Icardi, et encore moins de le vendre à la Juventus, Leonardo tente d'obtenir une ristourne sur le montant initial de l'option d'achat du natif de Rosario qui est censée expirer le 31 mai. Mais le dirigeant parisien aurait obtenu gain de cause.

Accord total pour Icardi