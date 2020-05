Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pas à l’abri du scénario catastrophe pour Icardi...

Publié le 29 mai 2020 à 21h15 par A.C.

Mauro Icardi, qui est actuellement au cours de négociations entre le Paris Saint-Germain et l’Inter, commencerait à avoir des doutes sur son avenir.

Leonardo est impliqué dans des longues négociations avec l’Inter, pour pouvoir baisser le montant de l’option d’achat de Mauro Icardi. Les choses semblent se préciser, puisque le Paris Saint-Germain serait près du bout... mais tout pourrait basculer ! Icardi aurait signé un contrat d’une saison avec le PSG, plus quatre supplémentaires en option, mais il sera caduc si aucun accord n’est trouvé avec l’Inter avant le 31 mai prochain. Cela obligerait Leonardo à engager des nouvelles négociations avec le joueur et son entourage... ce qui pourrait créer encore plus de problèmes.

Icardi penserait toujours à un retour en Italie et la Juventus....