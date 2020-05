Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du gros coup Icardi dévoilés !

Publié le 30 mai 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

La tendance se confirme dans le dossier Icardi et tout laisse à penser que l'attaquant argentin restera au PSG la saison prochaine, Leonardo ayant trouvé un accord avec l'Inter Milan concernant un rabais sur l'option d'achat. Et la presse italienne dévoile les détails de cet accord.

C'était le dossier brûlant de Leonardo. En effet, le Paris Saint-Germain a jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat de Mauro Icardi, date à laquelle elle expire. Estimée à 70M€, cette option d'achat semblait être une belle affaire l'été dernier lorsque Leonardo, bien conscient de la situation de l'Argentin à l'Inter Milan, obtenait son prêt. Toutefois, ce montant est rapidement devenu problématique suite à la crise du Covid-19 qui bouleverse le marché. Une situation qui a poussé Leonardo à tente de négocier un rabais avec l'Inter Milan, qui n'a absolument aucune intention de voir revenir Mauro Icardi, et encore moins de le voir rejoindre la Juventus. Fort de cet avantage, le PSG a sérieusement avancé ces derniers jours dans ce dossier. « Je sais que Mauro Icardi veut rester à Paris. Il y a une option d'achat que le PSG peut exercer et qui expire le 31 mai. Il y a un chiffre qui a évidemment été remis en cause par l'urgence sanitaire, on verra. Nous discutons souvent avec Leonardo et je sais que le joueur a signé un contrat qui lui a permis de rester à Paris », assurait même Piero Ausilio, directeur sportif de l'Inter Milan, à Sky Sport . Et pour cause, tout serait désormais bouclé et la presse italienne a dévoilé tous les détails de la transaction.

57M€ pour Icardi ?

Comme souvent lorsqu'il s'agit du marché italien, Gianluca Di Marzio a été le premier à dégainer vendredi soir afin d'annoncer un accord total entre le PSG et l'Inter Milan. Le journaliste de Sky Sport révèle ainsi que les deux parties ont trouvé un terrain d'entente sur la base d'un montant fixe de 50M€ auxquels s'ajouteraient au total 7M€ de bonus dont 4M€ seraient facilement atteignables. Dans la foulée, la Gazzetta dello Sport a confirmé la tendance ajoutant simplement un petit million d'euros dans les bonus. Autrement dit, pour Mauro Icardi, le PSG devrait débourser entre 57 et 58M€, ce qui représente une belle économie par rapport à l'option d'achat initiale dans le montant avoisinait les 70M€. Et surtout, c'est une somme qui semble très intéressante pour un buteur de 27 ans dont le rendement est très élevé. Malgré tout, l'Inter Milan a tenu à assurer ses arrières.

