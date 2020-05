Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger nommé Wanda Nara dans le dossier Icardi ?

Publié le 30 mai 2020 à 7h15 par A.C.

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, pourrait bien compliquer la tâche de Leonardo et du Paris Saint-Germain.

C’est des jours cruciaux, pour l’avenir de Mauro Icardi. Il pourra en effet être définitivement acheté par le Paris Saint-Germain, si Leonardo réussit à trouver un accord avec l’Inter, avant le 31 mai prochain. Après cette date, les choses pourraient grandement se compliquer. Le contrat liant Icardi au PSG et qui qui existe depuis septembre dernier à en croire la presse italienne, sera caduc. Cela obligera Leonardo a entamer des nouvelles négociations avec l’entourage de l’attaquant... et une personne pourrait tout bloquer.

Wanda Nara prête à bloquer le PSG