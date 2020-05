Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout espoir n’est pas perdu pour Koulibaly !

Publié le 29 mai 2020 à 20h30 par A.C.

Kalidou Koulibaly pourrait bien débarquer au Paris Saint-Germain cet été... même si la concurrence est féroce.

Ces dernières années, Kalidou Koulibaly a été lié au Paris Saint-Germain à maintes reprises. Il faut dire que le Sénégalais, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, a tout pour plaire. Le Napoli a toutefois toujours été très ferme, exigeant des sommes exorbitantes pour le laisser filer. La situation a toutefois changé récemment. Le président Aurelio De Laurentiis serait convaincu que le moment est venu de vendre Koulibaly... qui ne semble plus être la priorité du PSG. Avec la crise du COVID-19, l’heure est aux économies et cela concerne également le club parisien. C’est pour cela que Leonardo a changé d’avis concernant Thiago Silva, en lui offrant une prolongation d’un an, comme nous avons pu vous le révéler. Pourtant, une occasion pourrait se présenter, pour Koulibaly.

Koulibaly, une piste toujours d’actualité...

Ce vendredi, Il Corriere dello Sport explique que le Paris Saint-Germain est toujours une destination envisagée pour Kalidou Koulibaly. Le quotidien rappelle que le défenseur du Napoli a acheté un bien immobilier en région parisienne, cet hiver. Cela serait justement en prévision d’un possible transfert au Paris Saint-Germain, où il pourrait donc remplacer Thiago Silva, qui n’a toujours pas donné sa réponse à Leonardo, selon nos informations. Il faudra toutefois faire face à la concurrence de Liverpool. Il Corriere assure que Jürgen Klopp rêve d’aligner Koulibaly aux côtés de Virgil van Dijk, formant ainsi une des plus belles charnières centrales au monde.

...mais trop chère pour le PSG ?