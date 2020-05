Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision retentissante de Thiago Silva pour son avenir ?

Publié le 29 mai 2020 à 17h45 par La rédaction

Après avoir passé huit saisons sous les couleurs du Paris-Saint-Germain, Thiago Silva pourrait quitter le club de la capitale le 30 juin prochain. Le Brésilien ne souhaiterait effectivement pas prolonger son contrat.

Le 23 février dernier, à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, Thiago Silva sortait sur blessure juste après le quart d’heure de jeu. Depuis, le championnat français a fermé ses portes à cause de l’émancipation du coronavirus et il se pourrait alors que les fans du Paris-Saint-Germain ne voient plus jamais leur capitaine fouler la pelouse du Parc des Princes. Après avoir porté le maillot du PSG à 310 reprises, Thiago Silva pourrait quitter le club de la capitale dans quelques semaines, à la fin de son contrat. Alors que le10sport.com vous avait annoncé que Leonardo avait proposé au Brésilien de prolonger son bail d’un an, rien n’est encore acté.

Plus que jamais sur le départ ?