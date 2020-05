Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo touche au but pour Mauro Icardi…

Semblant être la priorité absolue de Leonardo ces derniers jours, le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG se dessinerait. Plusieurs éléments le laissent entendre et notamment les propos du directeur sportif de l’Inter, Piero Ausilio.

Et si le feuilleton Mauro Icardi connaissait déjà son dénouement ? Prêté avec option d’achat non obligatoire fixée à 70M€ par l’Inter pour l’intégralité de la saison, l’attaquant argentin semblerait bien parti pour définitivement s’engager au PSG. Ces dernières semaines, Leonardo a semblé usé de tous les stratagèmes possibles pour pousser l’Inter à revoir ses ambitions financières en incluant des joueurs dans l’opération comme Julian Draxler ou encore Leandro Paredes. Une première offre de 50M€ avec 10M€ de bonus aurait été formulée par le PSG la semaine dernière, d’après la presse italienne. Les jours sont passés et tout porte à croire qu’un accord sera trouvé dans les prochaines heures pour qu’Icardi signe au PSG.

D’après les informations divulguées par le Corriere dello Sport , l’opération devrait s’élever à la somme de 60M€, voire 65M€. Un contrat avec le PSG aurait déjà été établi pour Mauro Icardi, et ce depuis le mois de septembre dernier. Les discussions se poursuivraient alors qu’on entre dans la dernière ligne droite de cette opération. Journaliste pour Sky Sport et The Guardian , Fabrizio Romano a assuré sur son compte Twitter que l’Inter et le PSG sont à un stade très avancé au niveau des négociations et que les deux clubs seraient confiants quant à l’obtention d’un accord total dans les prochaines heures. Si l’on en croit les informations du média italien, Icardi devrait toucher 10M€ par a au PSG et aurait déjà signé un contrat pour les quatre prochaines années. Et si cela ne suffisait pas à souligner l’imminente signature d’Icardi au PSG, un haut dirigeant de l’Inter est sorti du silence dans cette opération.

