Mercato - PSG : Mauro Icardi va faire une première victime colossale à Paris !

Publié le 30 mai 2020 à 8h45 par A.M.

Alors que le Paris Saint-Germain semble proche de boucler le transfert définitif de Mauro Icardi, cela devrait avoir pour incidence le départ d'Edinson Cavani, dont le contrat prend fin le 30 juin.

Déjà très actif en coulisses, Leonardo aurait bouclé un premier dossier très urgent. En effet, Gianluca Di Marzio assure que le PSG et l'Inter Milan sont tombés d'accord au sujet d'un transfert définitif de Mauro Icardi. L'attaquant argentin, pour lequel les Parisiens disposaient d'une option d'achat avoisinant les 70M€, devrait s'engager définitivement avec le club de la capitale jusqu'en 2024, après le terrain d'entente trouvé par Leonardo avec les dirigeants du club lombard. Ainsi, le PSG devrait débourser 50M€ auxquels s'ajoutent divers bonus pouvant atteindre 7M€. Le directeur sportif du club parisien a profité du fait que l'Inter Milan ne comptait plus sur Mauro Icardi et avait encore moins envie de le voir filer chez un concurrent en Serie A à l'image de la Juventus par exemple.

Icardi pousse Cavani au départ