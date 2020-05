Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Mourinho, transfert… Le clan Osimhen sort du silence !

Publié le 30 mai 2020 à 19h00 par Th.B.

Seulement arrivé au LOSC l’été dernier, Victor Osimen pourrait quitter les Dogues dès cet été. Naples a approché le club lillois pour son attaquant qui est aussi annoncé du côté de Tottenham. Au coeur de toutes ces rumeurs, son agent est monté au créneau.

Avec ses 13 buts en Ligue 1 cette saison, Victor Osimhen (21 ans) a répondu présent. Recruté l’été dernier après le départ de la figure de proue offensive Nicolas Pépé pour Arsenal, l’international nigérian a impressionné par son sens du but et par sa maturité dans le jeu. Ses performances intéressent les plus grands clubs d’Angleterre comme Chelsea et Manchester United. Ces dernières heures, le10sport.com vous a confirmé que le Napoli avait initié une offensive auprès du LOSC en dégainant une offre de transfert dont le montant n’a pas filtré. Hormis le Napoli, Tottenham s’intéresserait au profil d’Osimhen, mais pour l’utiliser à quelle manière ? C’est la question que s’est posée son agent en écartant l’option Tottenham en l’état actuel des choses.

« Si Harry Kane joue toujours pour Tottenham, quand sera-t-il de Victor »