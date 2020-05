Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en très grand danger dans deux dossiers !

Publié le 30 mai 2020 à 16h45 par La rédaction

Dans le viseur de Leonardo dans le but de renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel, Fabian Ruiz devrait finalement prolonger son contrat avec le Napoli. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain verrait une autre de ses pistes en faire tout autant...

Le prochain mercato du PSG devrait être très mouvementé et comme pour l’été dernier, Leonardo aurait la ferme intention de renforcer l’entrejeu de Thomas Tuchel. Ainsi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain se serait positionné sur Fabian Ruiz. Contractuellement lié au Napoli jusqu’en 2023, le milieu espagnol serait aussi dans le viseur de Zinédine Zidane. Toutefois le dossier viendrait de prendre un tout autre tournant puisque que le joueur de 24 ans aurait décidé de ne pas quitter le club italien...

Mertens et Fabian Ruiz vers une prolongation ?

Selon les informations de Nicolò Schira, Fabian Ruiz devrait prolonger avec le Napoli avant le 20 juin prochain, date de la reprise officielle de la Serie A. De plus, annoncé du côté de Chelsea, à l’AS Monaco et aussi au Paris Saint-Germain, Dries Mertens a pris la décision de poursuivre son aventure avec le Napoli comme vous l’avait annoncé le10psort.com en exclusivité le 8 avril dernier. Une information confirmée par le journaliste italien qui explique aussi dans son tweet que l’attaquant belge devrait prolonger son contrat dans le même délai que le milieu de terrain espagnol. Leonardo serait est en train de perdre deux de ses pistes !