Mercato - Milan AC : Bennacer justifie son arrivée !

Publié le 30 mai 2020 à 14h12 par A.D.

Alors qu'il figure sur les tablettes du PSG, Ismaël Bennacer défend les couleurs du Milan AC. Le milieu de terrain de 22 ans a expliqué son choix de rejoindre les Rossoneri à l'été 2019.