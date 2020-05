Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà réglé un premier dossier brûlant pour cet été !

Publié le 30 mai 2020 à 12h30 par Bernard Colas

En pleine crise du coronavirus, Leonardo doit prendre plusieurs décisions importantes pour la saison prochaine. Alors que le directeur sportif du PSG travaille toujours sur le secteur défensif et l'entrejeu, il semble que tout soit déjà réglé concernant l'attaque.

Déjà que la réalisation d'un mercato n'est pas chose aisée, préparer un recrutement en pleine crise du coronavirus complique le tout. C'est dans ce contexte unique que les clubs travaillent actuellement sur le prochain marché des transferts qui n'a toujours pas de date d'ouverture officielle. Mais ce n'est qu'un détail puisque cela n'empêche pas les différents directeurs sportifs de multiplier les pistes pour renforcer leur équipe, et le PSG est le premier concerné. Comme vous l'a révélé le10sport.com , Leonardo a mis de côté le recrutement d'un défenseur central en proposant une prolongation à Thiago Silva. Grâce à cette économie, le club de la capitale peut se concentrer sur d'autres secteurs de jeu. Avec les fins de contrat de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, l'achat de plusieurs latéraux est essentiel, et selon nos informations, les négociations avancent bien avec le FC Porto pour Alex Telles, mais aucun accord n'a encore été trouvé pour le latéral gauche brésilien. Dans l'entrejeu, malgré les arrivées d'Ander Herrera et Idrissa Gueye l'été dernier, le PSG souhaite injecter du sang neuf, et la piste Sergej Milinkovic-Savic est toujours activée d'après le10sport.com . D'ailleurs, toujours selon nos révélations exclusives, le Serbe est emballé à l'idée de rejoindre Paris, et Leonardo a déjà dégainé une première offre de 60M€ à la Lazio. Proposition qui devrait être repoussée, mais celle-ci prouve toutefois que le PSG est bien décidé à récupérer le milieu de terrain cet été.

Mauro Icardi, une première recrue tant attendue

Néanmoins, malgré ce vif intérêt du PSG pour le joueur de 25 ans, celui-ci ne sera pas la première recrue estivale du club de la capitale. En parallèle au dossier Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo a intensifié les négociations avec l'Inter Milan pour évoquer le cas Mauro Icardi. Prêté l'été dernier au PSG avec une option d'achat de 70M€, Leonardo a fait le forcing pour obtenir une ristourne de la part du club italien en raison des difficultés économiques dues à cette crise du COVID-19. Réticent à l'idée de brader son attaquant, l'Inter s'est tout de même fait une raison puisque Mauro Icardi n'entre absolument pas dans les plans de la direction. Ce samedi, la plupart des médias européens s'accordent sur le fait que l'Argentin restera à Paris la saison prochaine. Journaliste pour Sky Italia , Gianluca Di Marzio a révélé tard dans la soirée de vendredi que les deux clubs avaient trouvé un accord pour le transfert définitif d'Icardi fixé à 50M€, somme à laquelle s'ajouteront des bonus allant jusqu'à 7M€. Une information confirmée dans la foulée par la Gazzetta dello Sport ou encore ESPN , et cette opération va faire une victime de taille au PSG.

Le départ de Cavani paraît inéluctable