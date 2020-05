Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande nouvelle se confirme dans le dossier Milinkovic-Savic !

Publié le 30 mai 2020 à 1h15 par A.M.

Grande priorité de Leonardo pour cet été, Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien être vendu pour une somme bien inférieure aux 100M€ attendus jusque-là par la Lazio Rome.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Leonardo a bel et bien relancé la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. Le directeur sportif du PSG apprécie grandement le profil du milieu de terrain serbe qui ne serait pas insensible aux avances parisiennes. Le Brésilien maintient un contact quasi-quotidien avec l'entourage du joueur de la Lazio Rome dont le nom a régulièrement circulé du côté du PSG ces dernières saisons. Mais jusque-là, Claudio Lotito, président du club romain, était intransigeant, réclamant au moins 100M€ afin de lâcher son joueur.

Le prix de Milinkovic-Savic revu à la baisse ?