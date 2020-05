Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du Barça lié à... Lionel Messi ?

Publié le 30 mai 2020 à 11h00 par A.D.

Le FC Barcelone et la Juventus auraient souhaité boucler un échange XXL entre Miralem Pjanic et Arthur Melo, mais ce dernier aurait totalement bloqué l'opération. Le Brésilien refuserait de quitter le Barça pour plusieurs raisons, et notamment à cause de Lionel Messi. Explications.

Arthur Melo aurait fait capoter son échange avec Miralem Pjanic. Lors de ces dernières semaines, le FC Barcelone et la Juventus auraient tenté de réaliser un deal impliquant leurs deux milieux de terrain. Si le Bosnien ne serait pas contre un nouveau challenge en Catalogne, l'ancien de Grêmio, quant à lui, ne voudrait pas entendre parler d'un départ à Turin. Ce qui s'expliquerait par plusieurs raisons.

Arthur veut continuer à évoluer aux côtés de Messi et Busquets