Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est prévenu pour Houssem Aouar !

Publié le 30 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Comme nous vous le révélions au début de l’année, Nasser Al-Khelaïfi et de nombreux dirigeants du PSG s’intéressent au profil d’Houssem Aouar. Directeur sportif de l’OL, Juninho a averti le PSG et les courtisans du milieu des Gones.

Du haut de ses 21 ans, Houssem Aouar semblerait déjà avoir l’Europe à ses pieds. Hormis le PSG qui a des vues sur le milieu de terrain de l’OL, comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid ou encore la Juventus seraient sur le coup. Toujours selon nos informations divulguées le 13 mai dernier, la Juventus a déjà prévu de remplacer Miralem Pjanic par Houssem Aouar si le Bosniaque pliait bagage à l’intersaison. Directeur sportif de l’OL, Juninho a insisté sur la longueur du contrat d’Aouar, courant jusqu’en juin 2023.

« Il a encore un contrat avec nous et est un élément essentiel de l'OL »