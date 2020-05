Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Mbappé au Real Madrid facilitée par le vestiaire de Zidane ?

Publié le 30 mai 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane rêverait toujours de mettre la main sur Paul Pogba, ce dernier devrait encore échapper au Real Madrid. Et cette fois-ci, Kylian Mbappé n'y serait pas étranger...

Depuis son retour au Real Madrid en mars 2019, les priorités de Zinedine Zidane sont connues. Le Français a rapidement obtenu satisfaction en s'attachant les services d'Eden Hazard, qui a connu une première saison très difficile chez les Merengue . Désormais, Zidane rêverait de récupérer deux stars de la sélection tricolore : Kylian Mbappé et Paul Pogba. Ce dernier était l'une des priorités du Real Madrid l'été dernier, mais les exigences de Manchester United ont rapidement mis fin aux espoirs merengue. Concernant Mbappé, le PSG n'a même pas envisagé son départ, et il en est de même cet été, à la différence du milieu de Manchester United.

Le vestiaire disposé à accepter Mbappé et son salaire XXL, mais pas Pogba