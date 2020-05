Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Alex Telles ?

Publié le 30 mai 2020 à 14h15 par A.D.

Conformément aux informations d'A Bola, le PSG et le FC Porto auraient trouvé un accord pour le transfert d'Alex Telles. Une information confirmée par Correio Da Manha ce samedi.

Alex Telles est-il l'héritier de Layvin Kurzawa ? Alors que le latéral français sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG voudrait faire du pensionnaire du FC Porto son digne successeur. Selon les informations d' A Bola , divulguées il y a quelques jours, les deux clubs auraient trouvé un accord final à hauteur de 25M€ pour le transfert d'Alex Telles. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - et comme Goal , Le Parisien ou encore Nabil Djellit, journaliste de France Football , l'ont confirmé - il n'en est rien. D'après nos indiscrétions, le PSG et le FC Porto n'ont pas encore trouvé d'accord final. En effet, les discussions sont actuellement en très bonne voie, mais les deux camps n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente définitif.

Le FC Porto contraint de vendre Telles ?