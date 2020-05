Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur le choix de Villas-Boas !

Publié le 30 mai 2020 à 13h30 par La rédaction

Initialement sur le départ après celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement décidé de rester encore la saison prochaine à l’OM. Si les motivations de ce choix n’ont pas encore été officiellement dévoilées, deux versions semblent tout de même se dégager…

André Villas-Boas a finalement décidé de rester la saison prochaine du côté de l’OM. Annoncé sur le départ après celui du directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta, qui était un proche du coach portugais, ce dernier a finalement décidé de changer de cap, et a pris la décision d’aller au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2021 à l’OM. Les motivations du coach portugais n’ont toujours pas été divulguées, mais deux tendances semblent tout de même se dégager, venant de deux points de vue différents…

Les joueurs l’auraient convaincu

Ainsi, comme révélé par Libération , la première version est celle qui a séduit le public et la presse ces derniers jours. Contacté par ses joueurs, André Villas-Boas aurait finalement décidé de rester pour emmener le groupe qu’il a déjà accompagné tout au long de cette saison jusqu’à une deuxième place de Ligue 1, directement qualificative en Ligue des Champions. Une décision qui aurait été calculée par le technicien portugais dès cet hiver. En effet, à la mi-janvier, Villas-Boas a commencé à faire planer le doute concernant son avenir. Sa stratégie aurait en effet permis à l’OM de conserver plus d’un joueur cet hiver, alors que le coach portugais souhaite compter sur un groupe compétitif pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec ces déclarations jetant le flou sur son avenir, Villas-Boas aurait empêché Paul Aldridge, mandaté par Jacques-Henri Eyraud pour trouver des portes de sortie en Angleterre pour de nombreux joueurs la saison prochaine, de faire correctement son travail, et donc à l’OM de gagner du temps sur le marché des transferts…

Resté par dépit ?