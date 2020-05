Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pourquoi André Villas-Boas voulait partir !

Publié le 30 mai 2020 à 11h30 par La rédaction

Après des semaines de spéculation concernant son avenir, André Villas-Boas a finalement décidé de rester la saison prochaine du côté de Marseille. Pourtant, les raisons justifiant un départ du coach portugais de l’OM semblaient nombreuses…

Les supporters de l’OM avaient pris la nouvelle avec un profond soulagement. André Villas-Boas, annoncé sur le départ après celui de son ami et directeur sportif Andoni Zubizarreta, a finalement décidé de rester à l’OM la saison prochaine. Une décision qui aurait été motivée par les joueurs, désireux d’aller au bout du projet sportif de l’OM avec le coach qui les a emmenés jusqu’à une belle deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Cependant, les raisons motivant un départ d’André Villas-Boas restent nombreuses…

Un projet financier remis en cause

Ainsi, comme révélé par Libération dans son enquête de ce samedi 30 mai, André Villas-Boas avait identifié quelques problèmes au sein de l’OM, qui auraient pu le motiver à partir. En effet, le coach portugais aurait à maintes reprises remis en cause le projet financier et le déficit du club, qui auraient fini par le refroidir concernant son avenir à l’OM la saison prochaine. Le Portugais étant peu emballé par la phase 2 du projet McCourt qui consiste essentiellement dans du trading de joueurs. De son côté, les dirigeants ne flancheraient pas : de leur point de vue, le projet de l’OM est le même que celui que le club aurait vendu à l’ancien technicien de Chelsea lors de sa signature. L’OM estime avoir toujours joué carte sur table avec l’entraîneur marseillais, et ne lui aurait pas caché les problèmes financiers du club, ainsi que le plan pour y remédier. De plus, les bons de sortie accordés à Luiz Gustavo (parti à Fenerbahçe en début de saison), ainsi que ceux de Florian Thauvin et Morgan Sanson, finalement restés, n’auraient jamais été cachés par la direction marseillaise, alors qu’André Villas-Boas plaiderait le contraire. Une nouvelle source de tensions entre la direction et le coach phocéen…

Le départ de Zubizarreta, un prétexte idéal