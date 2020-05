Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Zubizarreta déjà identifié par Eyraud ?

Publié le 30 mai 2020 à 9h00 par B.C.

Alors que Jacques-Henri Eyraud est actuellement à la recherche de son Head of Football pour l'OM, un favori se dégagerait clairement pour le poste : Olivier Pickeu.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud veut remodeler l'organigramme de l'Olympique de Marseille. Aucun directeur sportif ne sera nommé, mais plutôt un directeur général du football qui « sera un expert » dans son domaine comme l'expliquait récemment Eyraud. En parallèle, un directeur général du business sera nommé afin de gérer tous les aspects financiers et extra-sportifs du club. Si l'identité de ce dernier n'est pas encore connu connue, un nom se dégage concernant le Head of Business de l'OM : Olivier Pickeu. Ce vendredi, L'Equipe et La Provence ont indiqué que l'ancien manager général avait d'ores et déjà été approché par Jacques-Henri Eyraud, et le président marseillais ne serait pas le seul à apprécier son profil.

Pickeu, le successeur idéal à Zubizarreta ?