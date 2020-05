Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cavani débloqué par... le FC Barcelone ?

Publié le 30 mai 2020 à 11h15 par B.C.

Alors que son départ du PSG semble acté, Edinson Cavani resterait dans le viseur de l'Inter Milan, à condition que le FC Barcelone parvienne à boucler l'arrivée de Lautaro Martinez.

Malgré la crise du coronavirus, ça s'active sur le marché des transferts. En négociation depuis plusieurs semaines avec l'Inter Milan, le PSG serait tout proche de s'attacher les services de Mauro Icardi pour 50M€ hors bonus, scellant ainsi l'avenir d'Edinson Cavani dans la capitale. En effet, alors que le Matador semblait prêt à faire des efforts pour rester au PSG, Leonardo ne devrait pas conserver l'Uruguayen, qui se retrouve de son côté pisté... par l'Inter Milan. Les Nerazzurri seraient à la recherche d'un attaquant en cas de départ de Lautaro Martinez vers le FC Barcelone, et malgré les récentes déclarations de Piero Ausilio, directeur sportif du club milanais, Edinson Cavani figurerait sur leur short-list.

L'Inter serait bel et bien tenté par Cavani