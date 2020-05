Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel milieu de terrain Leonardo doit-il à tout prix recruter ?

Publié le 30 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que Leonardo a dégainé une première offre pour Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Khelaïfi ne semble jurer que par Ismaël Bennacer. Quelle doit être la priorité du directeur sportif du PSG au milieu de terrain ? C’est notre sondage du jour !

Bien que les pertes ont été lourdes à cause de la crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19 et la suspension des compétitions, le PSG a de gros projets pour le mercato estival. En plus du transfert définitif de Mauro Icardi qui devrait graviter entre 60 et 65M€, Leonardo travaille sur des renforts aux postes de latéraux, à la fois à gauche et à droite, les départs de Layvin Kurzawa et de Thomas Meunier se précisant. Néanmoins, ce ne serait pas là les uniques priorités du directeur sportif du PSG. En effet, le dirigeant parisien a la ferme intention d’injecter du sang neuf dans l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Pour ce faire, Leonardo a activé plusieurs pistes afin de pouvoir parvenir à ses fins. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 29 mai que Sergej Mikinkovic-Savic et Lorenzo Pellegrini sont à ce jour les deux pistes privilégiées par Leonardo dans ce secteur de jeu. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi ne partage pas cette position

Al-Khelaïfi milite pour Bennacer, Leonardo dégaine pour Milinkovic-Savic

Toujours selon nos informations divulguées ces dernières heures, le nom de Sergej Milinkovic-Savic ne semblerait pas faire totalement vibrer Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG veut pour sa part témoigner de l’arrivée d’Ismaël Bennacer, une piste initiée par Leonardo, mais pour qui le PSG a déjà essuyé un revers après une offre de 30M€ refusée par le Milan AC. Quoi qu’il en soit, le président parisien reste très intéressé à l’idée de voir l’international algérien arborer la tunique du PSG. De son côté, Leonardo est passé à l’action auprès de la Lazio Rome en formulant une offre de 60M€ pour Milinkovic-Savic. Certes, cette proposition a été repoussée par les dirigeants romains, mais elle a servi à poser les bases pour des discussions approfondies et pour montrer le réel intérêt du PSG pour le Serbe. Ce dossier pourrait se réaliser contre un chèque de 70M€. D’autres pistes comme Tiémoué Bakayoko ou encore Paul Pogba auraient un temps intéressées Leonardo.

