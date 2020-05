Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane peut faire très mal au PSG en trois coups !

Publié le 30 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Entre l’avenir incertain de Kylian Mbappé pisté par le Real Madrid et sa concurrence avec le club merengue pour Eduardo Camavinga et Sergej Milinkovic-Savic, le PSG pourrait être plombé par Zinedine Zidane dans les mois à venir.

Ces dernières semaines, la presse espagnole ne cesse d’annonce un gros mercato estival 2020 à venir pour le Real Madrid. En effet, Zinedine Zidane chercherait du renfort à différents postes, et notamment en attaque et au milieu de terrain. Pour se faire, l’entraîneur du club merengue multiplierait les pistes en coulisses, et pour obtenir ce qu’il souhaite, il pourrait en partie venir marcher sur… le PSG !

Bras de fer pour Mbappé, Camavinga et Milinkovic-Savic ?

Le premier nom qui vient évidemment en tête lorsqu’il s’agit d’évoquer le PSG et le Real Madrid sur le marché des transferts, c’est Kylian Mbappé. Grand fan du jeune phénomène français, Zinedine Zidane envisagerait sérieusement de le recruter. Par ailleurs, le technicien français fait partie des courtisans de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), au même titre que le PSG comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Et enfin, la presse espagnole annonçait vendredi que le PSG était toujours en course pour recruter Eduardo Camavinga, un énième dossier sur lequel il est donc en concurrence avec le Real.